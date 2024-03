Zes del Mezzogiorno, operativo lo sportello unico

TERMOLI. Dallo scorso primo marzo è attivo lo sportello 'Sud-Zes' realizzato da Unioncamere.

Lo rende noto la Camera di commercio (Cciaa) del Molise.

Costituisce il punto di accesso per le imprese che desiderano avviare progetti di insediamento all'interno della Zona economica speciale (Zes) per il Mezzogiorno, un'area che abbraccia tutti i comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

"La Zes unica - sottolinea la Cciaa Molise - rappresenta un'opportunità senza precedenti per lo sviluppo economico del Sud Italia, fornendo incentivi e agevolazioni mirate alle imprese che scelgono di investire e stabilirsi nella regione.

Lo Sportello 'Sud-Zes' funge da gateway per queste opportunità, consentendo alle imprese di presentare le loro proposte e richieste attraverso un processo semplificato di Autorizzazione unica".

La Struttura di Missione che sovrintende allo Sportello incorpora le funzioni precedentemente gestite dai Commissari straordinari delle otto Zes, "garantendo un coordinamento efficace e una governance efficiente per il successo delle iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno". Per le imprese interessate a sfruttare le opportunità offerte dalla Zes è ora possibile accedere allo Sportello 'Sud-Zes' tramite la nuova pagina web dedicata, consultabile nella sezione 'L'impresa e la PA - Zona economica speciale' dove potranno trovare informazioni dettagliate, risorse utili e istruzioni per avviare il processo di autorizzazione e dare il via ai propri progetti di sviluppo economico nel Sud Italia. (Ansa).

«È attivo dal primo marzo, come previsto, lo Sportello unico digitale per le attività produttive nella ZES unica, istituita il 1° gennaio 2024, e rappresenta l’interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica secondo il procedimento semplificato, rivolto ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d’impresa che siano localizzati nel Mezzogiorno. La ZES comprende circa 2.550 comuni di otto regioni del Sud d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ieri, nel primo giorno di operatività, risultano pervenute allo sportello, tramite il portale strutturazes.gov.it, già 18 domande, che pervengono dalle seguenti regioni: 1 in Abruzzo, 5 in Campania, 11 in Molise e 1 in Sicilia. Esprimo soddisfazione per un risultato importante, a dimostrazione della piena, tempestiva ed efficace operatività della nuova Struttura di Missione ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Finalmente tutti gli imprenditori interessati ad investire in qualsiasi area del Sud potranno usufruire delle autorizzazioni uniche attraverso uno strumento semplificato e connesso con tutti Comuni del Mezzogiorno. Inizia un significativo percorso per il rilancio competitivo del Sud». Così Raffaele Fitto, Ministro delle Politiche Europee, Pnrr, Coesione e Sud.