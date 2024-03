Al via il corso di fotografia "PhotoLab, scatto il Molise"

CAMPOBASSO. Photolab - Scatto il Molise, il corso di fotografia, riprese e norme, finalizzato ad apprendere le tecniche d’utilizzo di fotografia e immagini, come strumento di promozione del territorio e per formare narratori fotografici che possano raccontare la Regione Molise attraverso l’arte della fotografia e della ripresa, consentendogli di acquisire le basi tecniche e di linguaggio. Il corso in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, il Corecom Molise, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise e con il supporto dell’Associazione Culturale Alta Marea, si rivolge ad operati turistici che hanno partecipato alle attività della AAST, agli Iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Molise; agli Studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, a fotografi, gli aspiranti fotografi, telecineoperatori, giornalisti fotoreporter o appassionati di fotografia.

La conferenza stampa si terrà giovedì 07 marzo 2024 alle ore 11:00 presso l’Università degli Studi del Molise - l’Aula T-U, 4° piano del Secondo edificio Polifunzionale, via Via De SaDe Sanctis0 Campobasso.

Photolab è un'iniziativa che mira a sviluppare le competenze fotografiche di coloro che operano nel campo turistico, offrendo strumenti pratici e conoscenze approfondite per comunicare in modo efficace attraverso le immagini. Durante la conferenza stampa, si avrà l'opportunità di scoprire i dettagli del corso, gli argomenti trattati ed il punto di vista di chi ha collaborato per la realizzazione del corso. Interverranno la Prof.ssa Giuliana Fiorentino direttrice del Dipartimento SUSeF dell’Università degli Studi del Molise, Antonio De Gregorio Direttore Artistico dell’Associazione Alta Marea, il presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino e il vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Cosimo Santimone.