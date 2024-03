«Insieme possiamo creare un futuro più verde»

TERMOLI. Arriva la primavera e c'è bisogno di "preparare" il territorio ancora meglio in vista delle stagioni turistiche.

«Cari volontari Plastic Free di Termoli e città vicine, stiamo cercando referenti dinamici e motivati che vogliano unirsi a noi nella lotta contro l'inquinamento da plastica nella nostra regione. Se sei pronto a mettere in pratica idee creative e a promuovere azioni concrete per un Molise più pulito e sostenibile, questa è la tua occasione! Come referente, avrai l'opportunità di organizzare appuntamenti di pulizia nella tua città, condurre lezioni di sensibilizzazione nelle scuole di ogni grado e influenzare positivamente le politiche ambientali del tuo comune. Inoltre, potrai contribuire attivamente alla promozione della nostra ordinanza contro il rilascio di palloncini e lanterne in cielo, aiutando a proteggere il nostro prezioso ecosistema. Non perdere questa opportunità di fare la differenza! Candidati ora cliccando sul link: plasticfreeonlus.it/aderisci

