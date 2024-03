Tra borgo e porto, «Quel muro deve essere messo in sicurezza»

TERMOLI. L'avvocato Daniela Decaro (consigliera comunale, vicepresidente del Consiglio comunale, consigliera provinciale) interviene sul muro del borgo antico separa l'area portuale.

«Visto lo stato in cui versa il muro perimetrale di contenimento, sottostante il borgo vecchio, ceduto da mesi, le armature prive di copertura di cemento della scalinata a chiocciola e lo stato in cui è ridotto il viale dei trabucchi, è sotto gli occhi di tutti, tranne che sotto quelli di questa amministrazione comunale, che ancora non è in grado di intervenire o di farci sapere a chi compete farlo.

Ci approssimiamo all'arrivo della stagione estiva e pensare di mostrare ai turisti, una cartolina del genere, è un affronto a tutti i termolesi e a "Madre Natura" generosa nel donare a Termoli cotanta bellezza.

Ho provveduto a protocollare una richiesta di intervento urgente, indirizzandola al Sindaco ff Ferrazzano e al Dirigente competente, corredandola di foto dello stato dei luoghi.

Se da una parte c’è chi non vede, non sente e non parla, dall’altra c’è chi ha voce per parlare, occhi per vedere e orecchie per sentire.

Tutti dovremmo chiedere conto, a chi amministra questa città, del degrado ambientale, storico e culturale, perché conservare e custodire il nostro patrimonio, significa amare la nostra terra, proteggerla e valorizzarla».

LA NOTA

«Lo stato in cui versa il muro perimetrale di contenimento sottostante il borgo vecchio, ceduto da mesi, le armature ormai fuoriuscite dalla copertura di cemento della scalinata a chiocciola che collega il porto al borgo vecchio e il viale dei trabucchi abbandonato a sé stesso, richiede un pronto intervento.

Si chiede di porre in essere tutte le azioni necessarie, previa verifica della competenza, alla messa in sicurezza e alla ristrutturazione dei predetti manufatti senza ulteriore indugio investendo della problematica tutti gli eventuali Enti competenti e responsabili al fine di evitare maggiori spese per il ripristino a causa del ritardo e ai fini della sicurezza e del decoro urbano. Si chiede di riscontrare la presente e di sapere quali azioni sono state intraprese».

Galleria fotografica