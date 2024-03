Il Ponte dello sceriffo: Marone, Puchetti e il pesce d’aprile

PALATA. «Il Ponte dello sceriffo: Marone, Puchetti e il pesce d’aprile», si esprime così il Comitato dei cittadini liberi e attivi di Palata.

«Il 28 ottobre 2023 presso il Comune di Palata si è tenuta una riunione a riguardo la chiusura al traffico per i mezzi di trasporto pubblico sul “ponte dello sceriffo”. Erano presenti all’incontro oltre gli amministratori comunali di Palata e di alcuni paesi limitrofi anche l’assessore regionale alle infrastrutture Michele Marone, l’allora presidente pro-tempore della Provincia di Campobasso Orazio Civetta e il sindaco di Larino, oggi presidente della Provincia Pino Puchetti.

Nel corso della riunione i membri del “Comitato dei cittadini liberi e attivi” di Palata hanno ribadito che la chiusura del ponte dall’agosto 2018 ha provocato e provoca gravi disagi per i gli studenti e lavoratori che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola e nei luoghi di lavoro. Inoltre il divieto di transito viene rispettato solo dalle ditte concessionarie di linea mentre autoarticolati (con peso nettamente superiore alle 7 tonnellate e autobus turistici utilizzano il ponte. Gli amministratori locali, provinciali e regionali condividendo le ragioni del Comitato in quella sede presero impegni ufficiali.

L’assessore Marone dichiarò che entro gennaio 2024 ci sarebbe stato il passaggio della gestione della viabilità del ponte dalla Provincia all’Anas e che in ogni caso nell’immediato, in concerto con la Provincia, si sarebbero attivate soluzioni alternative al fine di consentire il passaggio degli autobus

Sia l’assessore Marone che Pino Puchetti presero l’impegno di aggiornare la riunione prima delle festività natalizie.

Ora Natale è passato, siamo nell’anno nuovo, si avvicina Pasqua e tra poche settimane sarà il 1° aprile

Dobbiamo dedurre che gli impegni presi da Marone e Puchetti sia l’ennesimo pesce d’Aprile nei confronti di cittadini che rivendicano un sacrosanto diritto?».