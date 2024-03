Accesso alle cure in tempi utili e lavoro in team sui disturbi dell'alimentazione

Centro per disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: l'intervista al dottor Alessandro Gentile

TERMOLI. Una filiera che parta dal contatto diretto col paziente, quello dei medici di base e dei pediatri, fino ad arrivare all’accesso alle cure specialistiche. Questo il percorso più virtuoso che viene disegnato per contrastare i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, che da oggi vede nel Centro di salute mentale di Termoli, antesignano nel Molise, il primo seme di una multi-professionalità, come messo a fuoco nella conferenza di ieri sera in via del Molinello, col direttore Alessandro Gentile.

Disturbi che sono una patologia diffusa, con 3mila decessi indotti, ma non causati direttamente, nell’ambito delle comorbilità, come ha spiegato la dottoressa Laura Dalla Ragione, che assieme al dottor Gregorio Lo Verso ha partecipato all’incontro a cui hanno preso parte decine e decine di persone, non solo utenti, ma anche operatori e associazioni del territorio.

I due sono tra i massimi esperti nazionali nel campo.

La Dalla Ragione ha evidenziato come il lavoro multi-professionale, il lavoro di equipe è più efficace del lavoro mono-professionale, cioè il professionista più bravo, anche bravissimo, funziona meno di un gruppo di lavoro di una equipe. Quindi questo è il motivo per cui nel corso ci sarà l’obiettivo di far capire alle persone l'importanza di stare in team.

Grazie alla Regione Molise e all’impegno della Direzione Generale Strategica Asrem, il Csm di Termoli diventa il centro pilota regionale a intraprendere la presa in carico delle persone affette da questi disturbi così frequenti nella popolazione giovanile, anche con tassi di mortalità consistenti.

Soventemente, a tale condizione, caratterizzata ad esempio da anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, si accompagnano disturbi legati all’uso di sostanze, all’ideazione suicidaria e altra psicopatologia maggiore. Il progetto prevede l’istituzione di un tavolo tecnico regionale in modo da definire percorsi che possano dotare la regione Molise di una rete di servizi capaci di collaborare con modalità multidisciplinari, con l’intento di personalizzare gli interventi e curare il benessere e la Salute Mentale degli utenti e dei cittadini più in generale.

