Decaro: «Cosa accade nel parco comunale di Termoli?»

TERMOLI. «Al silenzio di questa amministrazione che non fornisce risposte alle legittime domande poste per sapere cosa accade nel parco comunale di Termoli, si contrappone l’attività continua e incessante di rimodulazione degli spazi esistenti». Continua incessante la “battaglia” della consigliera Daniela Decaro (Termoli 2024) sul parco comunale di Termoli e sull’aspetto legato al project financing sulla mobilità urbana che comprende il principale polmone verde della città.

«Sempre meno alberi e più cemento pare sia diventata la regola dei nostri tempi. Questa volta, ad essere coinvolto è l’unico polmone verde della città, dove da qualche settimana è stata gettata una colata di calcestruzzo armato di circa 20 cm in adiacenza alla tensostruttura denominata "Parcolandia". Ma non è l’ultima novità. È altresì comparso un segnale P (parcheggio) in un’area prospiciente la predetta tensostruttura. Credo che i cittadini debbano sapere ed allora ancora una volta ho formulato al Sindaco Ferrazzano e al Dirigente competente, una richiesta di informazioni, reiterando quelle già formulate. Ho chiesto lumi anche sul rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione alla tensostruttura Parcolandia; allo scarico dei reflui fognari della tensostruttura Parcolandia; se l’impianto rispetta l’originale progetto; come vengono alimentati i cannoni presenti nella tensostruttura Parcolandia; quale impianto di aerazione è previsto all’interno della tensostruttura Parcolandia; se all’interno della stessa viene preparato e somministrato cibo e se per questa attività il gestore è in possesso di tutte le autorizzazioni: per quale motivo il pozzetto della fogna situato nei pressi del pozzetto dell’acqua, risulta ancora aperto nonostante sia stato segnalato da tempo. Ho chiesto ancora di sapere per quale motivo le circolari transitano nel parco in particolare la linea 3 e chi le ha autorizzate. Avere contezza dell’uso che si fa dei beni comuni è dirimente per comprendere il connubio tra “appartenenza” e “destinazione”. Intesa quest’ultima, come peculiare scelta della politica, dimostra l’importanza della funzione sociale che ai beni comuni essa dà o non dà. Comprendere ciò è fondamentale quando l’attitudine del bene è specifica, nel soddisfare, sia pur in modo non esclusivo, l’interesse pubblico».

A tal proposito la Decaro ha depositato una richiesta urgente di informazioni riguardanti il parco comunale, al vice sindaco reggente Ferrazzano.

Di seguito la nota.

«Con la presente si chiede di sapere a quale titolo all’interno del parco comunale, dinanzi alla struttura Parcolandia è stata gettata una colata di calcestruzzo armato di circa 20 cm e chi ha autorizzato il parcheggio nell’area prospiciente, come da foto che si producono. Inoltre si reiterano le richieste di informazioni già formulate e relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione alla tensostruttura denominata Parcolandia, allo scarico dei reflui fognari della tensostruttura Parcolandia e se l’impianto rispetta l’originale progetto, come vengono alimentati i cannoni presenti nella tensostruttura Parcolandia, quale impianto di areazione è previsto all’interno della tensostruttura Parcolandia, se all’interno della stessa viene preparato e somministrato cibo e se per questa attività il gestore è in possesso di tutte le autorizzazioni, per quale motivo il pozzetto della fogna situato nei pressi del pozzetto dell’acqua, risulta ancora aperto nonostante sia stato segnalato da tempo. Si chiede ancora di sapere per quale motivo le circolari transitano nel parco in particolare la linea 3 e chi le ha autorizzate.

In caso di mancato tempestivo riscontro mi vedrò costretta a segnalare la vicenda alle competenti Autorità».