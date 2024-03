Rischio sismico, arriva la proposta di legge

CAMPOBASSO. Il Consigliere Roberto Di Baggio ha presentato una proposta di legge regionale -contraddistinta con il n. 18 del registro delle pdl- concernente: “Norme per la riduzione del rischio sismico e riordino delle funzioni in materia sismica”. L’iniziativa legislativa -come si evidenzia nell’articolato- intende disciplinare, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, ed in particolare il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le modalità e criteri per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche perseguendo l'obiettivo di tutela della pubblica incolumità.

Nel testo presentato -come si legge nella relazione di accompagnamento del presentatore - vengono definite le funzioni e le responsabilità dei tecnici incaricati, dei vari Enti locali, delineate le specifiche competenze della struttura regionale, del committente e dei singoli Comuni del territorio, che sono i primi interlocutori con l’utenza.

In particolare l’articolato -si legge ancora- va a specificare l’esatto sviluppo del procedimento amministrativo per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica, a cura della Regione Molise su trasmissione della documentazione da parte del singolo Sportello Unico del Comune competente per territorialità che la riceve dalla committenza, differenziandola dalle opere in cui basta il Deposito Sismico, ovvero ancora dalle opere libere, queste ultime riferite a recinzioni, tettoie, pergolati, ecc, per le quali basta semplicemente allegare il calcolo effettuato dal tecnico alla pratica edilizia.

La proposta di legge va ora all’attenzione della Commissione consiliare permanente che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.