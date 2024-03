Patrimonio digitale degli atti, prorogato per 18 mesi il progetto di utilità collettiva

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli conferma per 18 mesi uno dei Puc, progetti di utilità collettiva.

La Giunta Ferrazzano ha ritenuto necessario prorogare per ulteriori 18 mesi il programma di impiego solidale per l’ambito-settore Cultura e Affari Generali: Progetto: “Catalogazione e digitalizzazione del patrimonio documentale del Comune di Termoli”, valido per 16 beneficiari, individuando il responsabile nel dirigente del settore Affari Generali o suo delegato.

Il riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo amministrativo. Obiettivi da raggiungere, prima dell’avvento a regime del Cad, la documentazione prodotta dagli uffici comunali era prevalentemente cartacea. Alcuni di questi documenti, contratti, delibere, determine e tutti gli atti amministrativi, ma anche progetti urbanistici e di opere pubbliche nonché l’archivio storico dei beni cultuali presenti, sono estremamente importanti e di uso comune per gli uffici e la popolazione. L’obiettivo del progetto, quindi, è inserire nei database del gestionale comunale la documentazione cartacea più importante del comune, conservata agli archivi generali per consentirne una rapida, efficiente ricerca e la messa a disposizione della collettività.