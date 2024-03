«Campomarino tutta partecipa al dolore che ha colpito tutti i cari che ti amano, ciao Gabriele»

CAMPOMARINO. Sulla prematura scomparsa di Gabriele Di Vito giunge via social il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Campomarino.

«Il sindaco, l’amministrazione e la cittadinanza tutta, profondamente addolorati per la prematura scomparsa del nostro Gabriele vogliono ricordarlo nella pienezza della sua gioventù, come appassionato sportivo che per tanti anni ha onorato i colori della nostra cittadina indossando la casacca numero 14 della squadra rossoblù. Gabriele tuttavia non era soltanto un eccellente giocatore di calcio ma soprattutto un giovane e capace imprenditore e insostituibile, affezionato figlio, fratello, compagno, padre per la sua famiglia. Campomarino tutta partecipa con commozione e affetto al dolore incolmabile che ha colpito tutti i cari che ti amano. Ciao Gabriele».