«Il piano operativo al tavolo tecnico il 9 aprile», i commissari fanno chiarezza

CAMPOBASSO. La struttura commissariale fa chiarezza sull'Emodinamica a Isernia.

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal commissario ad acta Marco Bonamico e riferite in particolare all’attività del Laboratorio di Emodinamica del "Veneziale” di Isernia, dichiarazioni forse mal interpretate o verosimilmente espresse in termini troppo tecnici, dunque equivocate, si torna a precisare quanto segue:

L’attività del Laboratorio di Emodinamica dell'ospedale di Isernia non è stata né chiusa né sospesa, e pur con le difficoltà dovute alla ormai nota carenza di personale medico la struttura continua ad operare regolarmente. Al momento, nell’impossibilità di coprire i turni H 24, 7gg/7, e in attesa di reperire il personale necessario a rendere autonoma quell’attività, la legge, le norme vigenti e il buon senso richiedono una collaborazione da parte del Laboratorio del Cardarelli che fortunatamente riesce a coprire tutti i turni settimanali. In sintesi, nella Rete di Urgenza-Emergenza per l’infarto, i pazienti con Infarto del Miocardio che avranno bisogno dell’Angioplastica Coronarica verranno trasportati dal 118 al presidio ospedaliero di Isernia se questa risulterà la sede raggiungibile prima delle altre e se, al contempo, il Laboratorio di Emodinamica risulterà operativo. In caso contrario, ad evitare di perdere tempo prezioso, il paziente verrà trasportato direttamente al Pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. Naturalmente tale prassi sarà in vigore per il tempo necessario a dotare il Laboratorio di Isernia del personale indispensabile a renderlo autonomo, obiettivo che vede impegnati senza sosta il Presidente Roberti con la sua Giunta, i Parlamentari molisani, l'Asrem e la stessa Struttura Commissariale.

Il Piano operativo 23/25 allo stato attuale è una bozza inviata ai Ministeri affiancanti della Salute e dell’Economia in preventiva valutazione, e come tale non è stato ancora adottato dalla Struttura Commissariale. Tale procedura permette di “osservare” il documento da parte degli stakeholders fino alla sua adozione definitiva, e infatti le osservazioni già ricevute e quelle che verranno recapitate successivamente alla data di invio saranno portate all’attenzione dei Ministeri in sede di discussione nella prossima riunione del Tavolo Tecnico già convocato per il giorno 9 aprile».

Documento sottoscritto sia dallo stesso Marco Bonamico, che dal sub commissario Ulisse Di Giacomo.