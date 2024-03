La presentazione del Servizio idrico integrato a Casacalenda

CASACALENDA. La "sindaka" di Casacalenda, Sabrina Lallitto, ha promosso un incontro con la cittadinanza per mettere a conoscenza la popolazione locale sul nuovo servizio idrico integrato, promuovendo successivamente anche la diffusione di un video, che riproponiamo.

«Venerdì scorso, presso la sala comunale "Il filo di Achille Pace" abbiamo incontrato la cittadinanza per informare e spiegare al meglio il passaggio al Servizio Idrico Integrato e, dunque alla presa in carico della gestione del servizio idrico da parte della Grim Scarl (società a capitale pubblico, fondata dai Comuni Molisani).

Al fine di diffondere quanto più possibile le informazioni presso la cittadinanza, sul sito del Comune di Casacalenda, nella sezione News, potete trovare il file che le riassume - scaricabile -, comprensivo dello schema delle nuove tariffe a confronto. L'ufficio tributi resta disponibile ad eventuali ulteriori chiarimenti».

Nei giorni scorsi, la società Grim Scarl ha comunicato ufficialmente che verranno recapitate a mezzo posta e con fattura elettronica sul proprio cassetto fiscale le fatture del servizio idrico relative al secondo semestre 2022.

«Come anticipato in riunione con la cittadinanza, l'ufficio Tributi, meglio se su appuntamento, resta a disposizione della cittadinanza per eventuali chiarimenti o errori. Ricordiamo che possono verificarsi errori che sono fisiologici nei sistemi gestionali e che questi possono essere risolti e che è possibile rateizzare l'importo della fattura. È scaricabile dal sito del Comune di Casacalenda il file delle informazioni relative al passaggio alla gestione Grim, con la pagina di confronto tra le vecchie tariffe e le nuove. Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento».