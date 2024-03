«Ci hai insegnato l'importanza dei gesti amorevoli e caritatevoli: ciao Antares!»

CAMPOMARINO. Giorni tristi a Campomarino, che nel mese di marzo ripiomba in un clima di cordoglio, come per la dipartita della vice coordinatrice dell'associazione City Angels, Antonella Gialloreto, per tutti "Antares". A 62 anni è salita in cielo e grande è stato il dolore di tutti i volontari, che l'hanno omaggiata ieri pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Santo Spirito, con un saluto in occasione dei funerali. «Non siamo nati soltanto per noi stessi, e tu Antonella ci hai insegnato l'importanza dei gesti amorevoli e caritatevoli. Ciao Antares, sarai per sempre la nostra stella luminosa».

Il feretro è arrivato da Ortona, dove era stata allestita la camera ardente, una volta salita sul sagrato, quattro volontari dei City Angels hanno portato in spalla dentro la chiesa la loro cara amica, sedendosi subito accanto. Erano presenti molti amici, i rappresentanti delle forze dell’ordine, e quelli delle associazioni del posto. La funzione religiosa termina con due letture in chiesa, quella della cara sorella Antonella Gialloreto e da parte dei volontari City Angels la coordinatrice Anna Maria Petruccelli.

«Non siamo nati soltanto per noi stessi: ciao Antonella questo è il nostro stile di vita, una volontaria, la nostra coordinatrice, la nostra guida, una mamma, una consigliera, nemmeno la malattia ti ha fermato, partecipando quando riuscivi ad ogni servizio, organizzando eventi fino all’ultimo giorno, anche se le forze erano sempre meno. Il tuo amore lo hai rivolto agli ultimi, agli invisibili.

Hai donato loro il tuo tempo, che è la cosa più preziosa che ognuno ha; il coraggio e la dignità di come hai affrontato la malattia sono l’insegnamento più grande che ci hai lasciato e ringraziamo la tua famiglia che ti ha condiviso con noi».

Alla fine della lettura ogni volontario in divisa si è composto in piedi intorno la bara porgendo in alto un fiore e poi depositandolo sulla bara hanno esclamato “per Antares... Oss!”, facendo con il gesto del pugno destro chiuso e la mano sinistra che avvolge la destra, il saluto degli angeli.