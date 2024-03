«8 marzo, libere sempre»

TERMOLI. «L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna, chiamata più comunemente ‘Festa della Donna’. Se riflettiamo sugli ideali e le lotte che hanno realmente portato alla nascita di questa giornata, ovvero le rivendicazioni dei diritti delle donne, primo fra tutti quello di voto, ci si chiede cosa sia davvero diventata la festa della donna». Così Patrizia Manzo sulla giornata internazionale delle donne.

«Tranne qualche eccezione che vede l’organizzazione di convegni e dibattiti che aprono a una seria considerazione sulla parità di genere, assisteremo a festeggiamenti vari e leggeremo frasi stereotipate su quanto è bella e importante la donna, spesso celando la vera immagine che molti hanno delle stesse e del loro ruolo in società- continua la Manzo-Ancor più gravi saranno gli auguri che arriveranno dalle istituzioni politiche regionali. Sperando di non leggere nulla al riguardo, infatti, auspico che finalmente si sia insediata la Commissione di parità e di pari opportunità del Consiglio Regionale del Molise e che venga messa nella condizione di poter operare. Ormai è trascorso quasi un anno dall’insediamento del nuovo governo regionale e del nuovo consiglio, eppure il Molise resta privo di una commissione, nominata ma non ancora insediata. La commissione, istituita nel 2000 con legge regionale n. 23, persegue le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della Costituzione promuovendo la parità di genere in campo economico, sociale e culturale, rimuovendo gli ostacoli che costituiscono fattori di discriminazione diretta e indiretta per le donne, ne limitano o ne impediscono il pieno sviluppo come persona umana.

A che punto siamo con la parità di genere?

Prendiamo in considerazione i dati Istat. Il tasso di disoccupazione femminile in Italia nel 2022 era del 9,5%, in Molise toccava l’11,4%. Ma il dato più drammatico è che la differenza tra il Molise e il resto d’Italia si accentua maggiormente tra le donne laureate (Molise 7,8%, Italia 4,8%). Se guardiamo al tasso di occupazione femminile in Molise è del 44,5%, in Italia del 51,1%, contro un tasso di occupazione maschile pari al 54,8% in Molise e al 60,1% in Italia. Se in Molise i dati non sono confortanti, l’Italia non esce bene dal confronto con gli Stati membri dell’UE. Da una prima osservazione dell'indice sull'uguaglianza di genere che assegna all'UE e agli Stati membri un punteggio da 1 a 100 - un punteggio di 100 significherebbe che un paese ha raggiunto la piena uguaglianza tra donne e uomini - l’Italia registra un valore pari a 63. Più nel dettaglio, il punteggio dell'Italia nel campo monetario è pari a 78,8, mostrando un progresso di 2,6 punti dal 2005 (+0,2 punti dal 2015), con miglioramenti nella situazione finanziaria di donne e uomini, ma aumento della povertà e della disuguaglianza nella distribuzione del reddito.

Sebbene le retribuzioni medie mensili delle donne e degli uomini siano aumentate di circa il 19 % dal 2006 al 2014, il divario di genere persiste: le donne guadagnano il 18% in meno degli uomini. Nelle coppie con figli le donne guadagnano il 30% in meno degli uomini (26% in meno nelle coppie senza figli). Il divario di genere è inoltre più ampio tra le donne e gli uomini con livelli d'istruzione elevati (35%) rispetto alle persone con livelli di istruzione bassi o medi (25% e 26%).

A che punto siamo?

Secondo l’Eurostat, c’è ancora tanto da fare per raggiungere gli obiettivi occupazionali stabiliti nel piano d’azione europeo per i diritti sociali, eppure il piccolo Molise continua a dimostrare tutto il suo disinteresse verso le pari opportunità, al punto tale da permettersi di insediare la commissione regionale puntualmente con un ritardo inconcepibile. Se guardiamo al comune di Termoli, poi, nonostante lo Statuto comunale promuova le pari opportunità, una commissione di parità non è mai esistita, è evidente che non hanno mai sentito la necessità di istituirne una. La Giornata internazionale della donna è l’occasione per ricordare quanta strada è stata fatta e quanta bisogna percorrerne per il sacrosanto diritto all’uguaglianza di genere. La politica non può girarsi dall’altra parte. Buon 8 marzo a tutte».