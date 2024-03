Piano sociale regionale, pubblicato l'avviso per elenco dei Coordinatori d'Ambito

CAMPOBASSO. «Con delibera di Giunta regionale numero 107 del 29 febbraio 2024, l’Esecutivo ha licenziato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle domande finalizzate all’iscrizione all’elenco regionale dei Coordinatori d’Ambito, in sostituzione di quello approvato sempre con atto giuntale, nel febbraio del 2016». Così l'assessore regionale Gianluca Cefaratti.

«Come è noto, il Piano sociale regionale prevede che tale figura sia scelta dal Comitato dei Sindaci fra gli idonei di cui alla Dgr numero 1146 del 4 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni di cui l’ultima, in ordine temporale, è rappresentata dalla deliberazione del 2016 e dagli atti successivi- continua l'assessore- L’Esecutivo regionale ha ritenuto opportuno - in considerazione delle proroghe del Piano sociale regionale 2020-2022 ancora vigente e nelle more dell’approvazione del nuovo strumento che, come comunicato nelle scorse ore, è allo studio di un gruppo tecnico di lavoro opportunamente istituito per consentirne la presentazione entro il prossimo mese di settembre - approvare un nuovo avviso pubblico in sostituzione di quello precedente e basato sulla precedente programmazione 2015-2018 che definisca, in linea con le previsioni dello strumento attualmente vigente i requisiti che consentono l’iscrizione all’elenco regionale dei Coordinatori d’Ambito.

Mi preme specificare che viene confermata l’iscrizione dei professionisti che hanno aderito al precedente avviso pubblico, approvato come in precedenza specificato con delibera di Giunta regionale numero 28 dell’8 febbraio 2016.

L’avviso pubblico è consultabile sull’Albo pretorio della Regione, in quanto allegato alla deliberazione numero 107 del 29 febbraio 2024 e sul Bollettino ufficiale della Regione Molise numero 10, edizione straordinaria del 6 marzo.

La domanda andrà presentata a mezzo PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda per la partecipazione all’avviso pubblico per la costituzione di un elenco regionale di idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito”.

L’idoneità delle candidature verrà valutata da parte di apposita Commissione unicamente in base alla documentazione presentata e ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore d’Ambito, senza entrare nel merito della qualità complessiva del lavoro svolto da ogni singolo candidato, per cui non è prevista una graduatoria.

In base al medesimo criterio verranno valutate le istanze già acquisite dal competente Servizio Regionale. L’elenco degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito verrà approvato con provvedimento del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche sociali. Tale elenco, lo ribadisco, comprenderà anche i nominativi degli idonei già iscritti ai sensi dell’avviso pubblico approvato con Dgr n. 28 dell’08/02/2016.

L’iscrizione nell’elenco regionale dei Coordinatori d’Ambito rimarrà aperta fino all’adozione del nuovo Piano Sociale Regionale e tale elenco verrà aggiornato periodicamente a cura del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali».