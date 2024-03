Il professor Benanti alla cerimonia del nuovo anno accademico dell'UniMol

CAMPOBASSO. Il professor Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l'Informazione, unico italiano tra i 38 esperti nominati da António Guterres come membri del nuovo Organo consultivo dell’ONU per l’intelligenza artificiale, sarà all’UniMol alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024 – ore 11.00, Aula Magna di Ateneo. La Prolusione dal titolo Elon Musk, il detective di Poe e altri enigmi per intelligenze umane e artificiali, sarà a cura del prof. Giovanni Maddalena, Ordinario di Filosofia teoretica – Dipartimento Giuridico

In contemporanea, seguendo il programma della cerimonia, saranno pubblicati gli interventi del Rappresentante degli Studenti, Nicoletta Mottola; del Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo, Federica Ianniruberto, e la Prolusione del professor Giovanni Maddalena Qui la pagina web dedicata all'evento dove troverete file - galleria fotografica - video.

La Cerimonia sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube per ogni Vostra esigenza e utilità. Per seguire la diretta è consigliabile iscriversi al canale YouTube di Ateneo –