"Consegnata" la stazione marittima

La consegna della stazione marittima: intervista all'assessore regionale Michele Marone

TERMOLI. Ultimo step, davvero l’ultimo: non ce ne saranno altri, la stazione marittima passa in consegna all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

A sancirlo, l’incontro di stamani sul viale della Guardia costiera, con l’assessore regionale Michele Marone, personale militare della Capitaneria di Porto e lo staff dell’Authority di Bari, con l’ingegner Pietro Bianco.

Lo scorso 23 gennaio erano state poste le premesse della consegna avvenuta oggi, dopo che le procedure di accatastamento erano state avviate nell’ultimo scorcio dello scorso anno.

Iter che ha messo il sigillo dopo l’inaugurazione del 5 agosto 2023: nelle intenzioni, la stazione marittima che deve rappresentare un elemento di svolta nell’accoglienza turistica locale, per coloro che soprattutto erano diretti alle Isole Tremiti, avere un giusto riparo con servizi per affrancarsi dalle attese sotto il sole cocente oppure con l’obbligo di bivaccare in locali fronte mare, nell’attesa di imbarcarsi alla volta delle Diomedee.

Galleria fotografica