«Grazie al dottor Pietro Modugno, ha salvato la vita a mia madre!»

URURI. Risiede a Tarquinia, ma è originaria di Ururi, dove vivono ancora i suoi genitori. Lei è la signora Elvira Occhionero, si è rivolta a Termolionline per formulare un ringraziamento pubblico al dottor Pietro Modugno, che ha salvato la vita all'amata madre.

«Salve a tutti, colgo l'opportunità concessami per elogiare l'operato del dottor Pietro Modugno, eccellente chirurgo vascolare che è stato lungimirante nel cogliere all'istante le problematiche che affliggevano mia madre. Seguita da un cardiologo che ha trascurato sintomatologia riferita avrebbe potuto perdere la vita. Fortunatamente le è stata consigliata una visita specialistica dal dottor Pietro Modugno che, riscontrando placca carotidea ed ascoltando attentamente i sintomi riferiti, ha consigliato di indagare cardiologicamente con coronarografia in quanto sospettava ostruzione coronarica e, visto che avrebbe dovuto operare alla carotide è stato chiaro nel voler sapere in primis la situazione cardiaca, ed aveva visto lungo.

Mamma aveva un'ostruzione alle coronarie del 90%... fatto angioplastica ed i disturbi sono scomparsi... A distanza di due mesi il dottor Modugno ha operato la carotide, all'Idi, in Roma, ed è andato tutto bene. Un professionista come pochi. Preparatissimo, umanamente molto presente e attento.

Le ha salvato la vita!

Grazie anche a tutti coloro che lavorano presso la struttura, gentilezza e premura, oltre che alla professionalità, sottolineano l'eccellenza italiana.

Infinitamente grata

Elvira».

Il dottor Modugno, prima di trasferirsi all'Idi era all'ex Gemelli di Campobasso, attraverso cui prestava assistenza anche nella struttura di Termoli.