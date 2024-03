La benedizione di Papa Francesco per la riapertura della chiesa di San Rocco

PETACCIATO. Dopo 9 mesi esatti, il tempo necessario per la nascita di una nuova vita, ieri sera a Petacciato è stata restituita al culto dei fedeli la ristrutturata, rinnovata e rimodernizzata Chiesa Madre dedicata al Patrono della città San Rocco.

La Chiesa, al suo interno, è diventata davvero molto più bella e funzionale, con un altare di marmo imponente con un gran Crocifisso sospeso in alto che, con un gioco di luci, si riflette sulle pareti laterali, il tabernacolo alle sue spalle in metallo verniciato in oro con venature in azzurro che richiamano a quella enorme striscia di azzurro che rappresenta il cielo e dal cielo la discesa di nostro Signore, opera eseguita da un'artista molisana Sara Pellegrini.





Il direttore dei lavori, l'architetto Ivano Ludovico, ha illustrato quali sono stati i principali lavori apportati all'interno della chiesa e i costi per realizzare tutto questo.





Tutte le imprese che hanno effettuato i lavori sono tutte di Petacciato, come la Pantalone Srl e la Di Gennaro grandi impianti.





Alcune novità funzionali sono state apportate alla Fonte battesimale posta al fianco dell'altare, la nuova poltrona in marmo, i fasci di luce e l'intero impianto d'illuminazione che dà una nuova immagine a tutto l'interno della struttura.

Il rito religioso è stato celebrato dal vescovo della diocesi Termoli-Larino Gianfranco De Luca, coadiuvato dal parroco di Petacciato don Mario Colavita, dall'emerito parroco don Matteo Moccia assieme ad altri due giovani presbiteri della Diocesi.





Una cerimonia lunga e coinvolgente per la riapertura al culto con la dedicazione dell'altare, la benedizione e l’aspersione dell'acqua. Momento molto affascinante è stato quello dell'accensione di tutte le luci del nuovo impianto elettrico e quando don Mario Colavita ha letto la benedizione di Papà Francesco giunta direttamente a don Mario tramite la segreteria personale del Papa.





«Caro Fratello, grazie molto della tua lettera e del tuo dono che hai avuto la bontà di farmi arrivare. Ti invito ad approfondire il messaggio di suor Bernardetta perché possa continuare a portare tanto bene a tutta la comunità. Volentieri invoco la benedizione del Signore, in occasione della riapertura della Chiesa di San Rocco. Ti chiedo la cortesia di pregare per me, invio un saluto tanto speciale a tutti i parrocchiani: Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi custodisca. Fraternamente, Francesco». Vaticano 9 Febbraio 2024.

