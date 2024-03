“Il valore della cura - L’impegno delle donne”

TERMOLI. In occasione della Giornata Internazionale della donna, che si celebra in tutto il mondo l’8 marzo, l'Anteas Regionale Molise e il Coordinamento Politiche di Genere della FNP Cisl Molise in collaborazione con la Fnp, hanno organizzato una serie di iniziative sull'impatto dei temi di genere nella società e nelle comunità. Ieri sera presso l'Hotel Europa di Termoli si è tenuta una prima riunione con la relazione della Coordinatrice del Molise Concettina Vitale portando all'attenzione “Il valore della cura - L’impegno delle donne” coinvolte e attive nell’assistenza familiare e sono sempre le donne a caricarsi il maggior onere di cura, informale e formale, nella famiglia.

Ed è proprio per questo che l'Anteas e il sindacato dei pensionati Fnp Cisl, sono attivamente impegnati a tutti i livelli regionale e territoriale – per il riconoscimento dell’impegno dei caregiver e per il riordino di un welfare di prossimità dignitoso che si prenda veramente carico delle persone fragili e delle loro famiglie. Auguri a tutte le donne. Buona festa della donna.

