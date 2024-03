Vandalizzata di nuovo la panchina rossa, Sisto: «Un'offesa a tutte le donne e le mamme»

8 marzo a Guglionesi con Rifondazione Comunista

GUGLIONESI. «Oggi 8 marzo 2024 è una giornata di sciopero e di lotta trans femminista perché la strada da percorrere per arrivare alle agognate parità di genere risulta ancora lunghissima». Così Pasquale Sisto, segretario regionale Prc - Se.

«Per esempio la carriera e lo stipendio per le donne con figli, 10 anni di zavorra- continua Sisto- Nel mondo il 95% degli uomini tra i 25 e i 54 anni lavora, la percentuale per le donne della stessa et solo del 52%. Secondo i ricercatori, il 24% delle donne lascia l’impiego nel primo anno di vita del bambino, cinque anni dopo, il 17% ancora assente, dopo dieci anni siamo al 15%. In molti Paesi uomini e donne partono alla pari ma il divario inizia dopo la nascita di un figlio che sugli uomini ha un impatto zero mentre sulle donne una bomba a orologeria. Oggi a più di 100 anni di distanza dai primi scioperi fatti da sole donne per la conquista delle otto ore lavorative e per la parità dei diritti, sono ancora discriminate sul posto di lavoro con soprusi, ricatti, abusi. Le donne, nel 2024, a parità di mansioni percepiscono in media il 20% in meno di salario dei colleghi maschi e ancora ci sono pregiudizi a essere nominati in incarichi apicali.

In Italia il 45% di donne non possiede un conto in banca una carta di credito personale e per cui dipendono totalmente dagli uomini (mariti, compagni, fidanzati) e in molti casi devono anche giustificare all’uomo le spese effettuate. Oggi 8 marzo 2024 abbiamo per l’ennesima volta ripristinato la panchina rossa a Guglionesi più volte vandalizzata da ignoti come sporcare con la vernice le due targhe: 1) con la manifestazione delle mondine a Vercelli del 1° giugno 1906 per la conquista delle otto ore; 2) le donne che raccolgono fragole e pomodori che vivano nello sfruttamento e nella violenza.

Inoltre hanno rubate le scarpette rosse simbolo delle lotte contro la violenza sulle donne e contro i femminicidi e per cui abbiamo messo le nuove targhe di cui sopra sulla panchina rossa e fissato di nuovo le scarpette rosse a terra con l’auspicio che non vengano più rubate per il rispetto delle donne e di loro stessi.

Prima di rovinare la panchina rossa basta che i vandali riflettano sull’incivile atto che si apprestano a commettere perché così facendo offendono anche le loro mamme. Non può esistere lotta di liberazione dei popoli senza la liberazione delle donne e di tutte le soggettività oppresse e dei corpi non conformi».