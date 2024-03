Il più grande regalo per una donna si chiama rispetto

TERMOLI. Il più grande regalo per una donna si chiama rispetto. Si celebra oggi la giornata internazionale delle donne, o meglio ancora sui diritti delle donne. Per molti, da qualche anno, la giornata dei diritti delle donne, non è più la solita festa fatta di uscite con le amiche e bagordi, ma è diventata quasi una replica del 25 novembre. Una replica giusta ma che non basta. Il rispetto che in questa giornata è sulla bocca di tutti, non basta. Ci sono uomini che in giornate come quella del 25 novembre e dell’8 marzo mettono la donna sul piedistallo, per poi schiacciarla nei giorni a seguire.

Allora di quali diritti parliamo?

Se andiamo alle radici di questa giornata sappiamo che la data sarebbe stata scelta per commemorare la morte di alcune operaie in un incendio nella fabbrica Cottons, l'8 marzo del 1908 a New York. Dell'evento, però, non si trova traccia negli archivi storici. Ci potrebbe essere stata confusione con un rogo realmente avvenuto il 25 marzo del 1911, quando più di cento lavoratori tra operaie e operai persero la vita all'interno di un edificio della Triangle Waist Company di New York, una fabbrica in cui si lavorava in condizioni terribili e dove perse la vita anche una donna originaria di Guglionesi, Francesca Maria Massari alla quale è stata intitolata il centro policulturale, dopo che la scrittrice Ester Rizzo portò alla luce la sua storia nel libro “Camicette bianche, oltre l’8marzo” nel maggio del 2022.

Un'altra versione della nascita della giornata rimanda, invece, a uno sciopero indetto da alcune lavoratrici tessili che la Polizia ha violentemente represso, sempre a New York, l'8 marzo del 1917.

Giornata dei diritti delle donne, dicevamo, quei diritti che, giorno dopo giorno, vengono meno.

Non ci sarà mai una vera “festa” se alcuni di questi “diritti” fondamentali non ci sono.

Le Nazioni Unite scelsero di dedicare una Giornata alle donne per sottolineare l’importanza della lotta per i loro diritti e ricordare i loro progressi in ambito economico, politico e culturale, raggiunti in modi e tempi diversi dalle donne di tutto il mondo.

Prima che diventasse Giornata internazionale per iniziativa delle Nazioni Unite nel 1975, in Italia si svolsero varie celebrazioni: dal 1922 fino ad arrivare alla grande manifestazione dell’8 marzo 1972 a Campo de’ Fiori a Roma, in cui una grande moltitudine di donne rivendicava i propri diritti, tra cui la legalizzazione dell’aborto.

E basta pensare proprio alla legge 194, quella sull’aborto per capire come, nel tempo, questa libertà sia stata abbastanza negata.

Solo la donna ha il diritto di decidere se portare a termine o interrompere, nei primi 3 mesi, una gravidanza. Non “dovrebbero” esserci interferenze esterne, né della società, medici e politici, tanto meno della famiglia o dei compagni.

Dal 1946 la mimosa è il simbolo della Festa della donna. Furono Rita Montagnana, prima moglie di Palmiro Togliatti, e Teresa Mattei, partigiana e parlamentare eletta all'assemblea costituente, a scegliere questo fiore, perché bello, semplice, colorato, particolare. Ma anche perché è l'unico che fiorisce a marzo. Il fiore è anche particolarmente economico, così tutti possono comprarlo e regalarlo per dimostrare il proprio impegno e il proprio sostegno nella lotta per i diritti delle donne.