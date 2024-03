Diritti civili, nasce la cellula Coscioni del Molise

CAMPOBASSO. Diritti civili, nasce la cellula Coscioni del Molise. L'evento si terrà a Campobasso, lunedì 11 marzo 2024, alle ore 18:00, presso Sala Conferenze dell’Incubatore Sociale “Antonio Di Lallo” in via Monsignor Bologna 15.

L’evento sarà l’occasione per presentare la nascita della "Cellula Coscioni" del Molise, articolazione territoriale dell'Associazione Luca Coscioni, pronta a partire con le sue attività. L’obiettivo è di promuovere anche in Molise le iniziative che l’Associazione conduce per la regolamentazione del fine vita, per i diritti dei disabili, per la salute riproduttiva, per la libertà di ricerca scientifica, per l'autodeterminazione dell’individuo.

I volontari che daranno vita alla Cellula lavoreranno per non disperdere la grande attenzione che le cittadine e i cittadini molisani hanno dimostrato per tutti i temi fondanti dell’Associazione Luca Coscioni.

Dopo la presentazione della Cellula Coscioni Molise, si terrà l’assemblea costitutiva della Cellula, durante la quale saranno eletti i referenti locali e si concorderanno le attività che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli iscritti e i volontari molisani dell’Associazione.

L’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006, l’Associazione Luca Coscioni è un'associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.