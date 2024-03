«Fermiamo il massacro», Rete della sinistra scende in piazza

TERMOLI. «Fermiamo il massacro», è il messaggio che la componente Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra porterà sabato prossimo in piazza Monumento.

«Il 9 marzo sarà un giorno di mobilitazione in decine di piazze italiane, lungo tutta la penisola, con una sola voce che si alzerà forte per chiedere il cessate il fuoco immediato in Palestina. Termoli sarà parte di queste piazze, e anche la voce della nostra città si leverà, speriamo in un coro forte e numeroso, per dire basta a quello che è difficile non chiamare genocidio. Mentre in Europa si disquisisce sul contenuto semantico di questa orrenda parola, a Gaza sono già 15 i bambini morti di fame. 30.000 morti vi sembrano pochi? Guardando le immagini di Gaza vengono in mente i versi che Salvatore Quasimodo dedicò nel 1943 a Milano martoriata dai bombardamenti: “Invano cerchi tra la polvere, povera mano: la città è morta, morta”. C’è ancora qualcuno che ha dubbi su ciò che si deve fare? Noi no, e sabato 9 marzo dalle 17 alle 19,30 saremo in presidio a Piazza Monumento, ancora una volta.

Non per dimenticare l’atrocità del 7 ottobre scorso, o per giustificarla; ma per ripetere ora e sempre che la deliberata uccisione di civili inermi, il blocco dei camion con gli aiuti umanitari, gli spari sulla folla che cerca un po’ di pane sono crimini contro l’umanità, e come tali vanno giudicati nei tribunali internazionali. Nulla al mondo può giustificare ciò che continua ad accadere a Gaza. Saremo in piazza, e invitiamo tutte le associazioni, i sindacati, i rappresentanti istituzionali e ovviamente i cittadini, a unirsi a noi in piazza Monumento il 9 marzo in nome della pace e della solidarietà con il popolo palestinese. Saremo in piazza perché non sopportiamo più questo orrore, e non vogliamo esserne complici; come sono tutti coloro che su questo tacciono».