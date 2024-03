"No al bullismo", la Polizia postale tra gli studenti

GUGLIONESI. Ieri, giovedì 7 marzo 2024, gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria appartenenti all’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi, hanno incontrato il personale specializzato della Polizia Postale e delle Comunicazioni facente capo alla sezione operativa per la sicurezza cibernetica con sede a Campobasso.

La figura ispettiva ha introdotto la discussione presentando ai bambini i temi relativi al bullismo ed al cyberbullismo, attraverso la descrizione di tali fenomeni nonché la visione di brevi video tratti da storie realmente accadute. Gli alunni hanno compreso così i principali rischi ai quali si è esposti stando dietro ad una tastiera, nonché le strategie per evitarli rispettando le norme di sicurezza in rete. I ragazzi si sono mostrati molto attenti e partecipi ponendo domande significative agli interlocutori, i quali hanno risposto in maniera chiara ed esaustiva attraverso un linguaggio esplicativo e adatto all’età anagrafica dei bambini.

Ci auguriamo in futuro di poter ampliare ed approfondire la trattazione di tali fenomeni, prevedendo altri incontri formativi al fine di lasciare una traccia indelebile per la crescita individuale e sociale dei nostri alunni.