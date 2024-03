Termoli-Samb: divieto di vendita di bevande in vetro e metallo entro 500 metri dallo stadio

TERMOLI. Arriva l'ordinanza del vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano sull'incontro di calcio in programma domenica prossima, allo stadio Cannarsa, Termoli-Sambenedettese, con inizio alle 14.30.

Considerata la presenza della tifoseria locale e della tifoseria ospite che verrà accolta in area dedicata; viste le risultanze del tavolo tecnico tenutosi ieri, giovedì 7 marzo, presso la Sala Rosano della questura di Campobasso, nel quale, all’esito delle determinazioni assunte, il questore ha invitato il sindaco di Termoli a formalizzare l’emissione di ordinanza che, per la durata dell’incontro di calcio di domenica 10 marzo 2024, disponga l’esclusiva mescita e somministrazione di bevande in recipienti diversi dal vetro, nonché il divieto di vendita di bevande superalcoliche e alcoliche all’interno dello stadio comunale “G. Cannarsa”, è disposto per motivi di ordine pubblico, come richiesto dalla questura di Campobasso l'assoluto divieto: di vendita per asporto di bevande, di bevande superalcoliche e di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo, ai pubblici esercizi e ai titolari degli esercizi commerciali, ubicati nel raggio di metri 500 dallo stadio comunale “G. Cannarsa”, (un’ora prima) dalle ore 13.30 fino al termine dell’incontro di calcio di domenica 10 marzo 2024.

All’interno dello stadio comunale “G. Cannarsa” è fatto divieto: - di introdurre o vendere e somministrare bevande superalcoliche e alcoliche.

Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita, a cura dei soggetti espressamente autorizzati, esclusivamente in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o altri similari contenitori. Potranno essere introdotte e vendute bottiglie in plastica di colore trasparente solo se aperte e private del tappo di chiusura o valvola. Non è possibile introdurre bevande in altri contenitori.

È vietato introdurre, vendere, distribuire e somministrare, anche in forma gratuita, alimenti confezionati in contenitori in vetro, plastica o lattine.