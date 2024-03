Elettrodotto, passa la mozione sulla salvaguardia ambientale in Provincia

CAMPOBASSO-TERMOLI. Domenica si rinnoverà anche il Consiglio provinciale, ieri ultima seduta del consesso che avrà nuovi amministratori da lunedì prossimo ed è passata all’unanimità la mozione a firma dei consiglieri Daniela Decaro e Oscar Scurti, sollecitata da alcuni cittadini e comitati di Guglionesi, relativa alla realizzazione dell’elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna “Gissi-Larino-Foggia” ed opere connesse.

«L'opera coinvolge diversi paesi molisani ossia Mafalda (4,68 km), Tavenna (0,82 km), Montenero di Bisaccia (8,04 km), Guglionesi (12,03 km), Portocannone (1,74 km), San Martino in Pensilis (11,44 km), Larino (6,99 km), Ururi (11,47 km), Montorio nei Frentani (2,12 km) e Rotello (8,47 km). La mozione impegna il presidente della Provincia di Campobasso, per il tramite del II Settore – Tecnico Ambientale, ad accertarsi del rispetto delle procedure relative all’autorizzazione dell’opera in questione. Essa si è resa necessaria in quanto il tracciato dell’elettrodotto ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo ambientale che fanno parte delle Rete Natura 2000 (art. 3 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”), come la ZPS “Lago di Guardialfiera e foce del Fiume Biferno”, il SIC “Calanchi Pisciarello - Macchia Manes”, il SIC “Bosco Tanassi” e il Sic “Valle Biferno dalla diga a Guglionesi”, nonché di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 142 e 136 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., come riportato anche nelle tavole allegate al progetto; nelle suddette aree sono state censite diverse specie di avifauna tipica, tra le quali il Nibbio bruno, il Nibbio reale, l’Albanella reale, l’Albanella minore, il Falco di palude, lo Smeriglio, la Ghiandaia marina, la Calandra, la Calandrella, la Tottavilla, la Magnanina ed il Falco cuculo, che sono inserite nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE; la nuova linea elettrica, inoltre, interseca il Tratturo “Centurelle-Montesecco”, il Tratturo “L’Aquila-Foggia”, la Viabilità Antica “Usconium”, nonché siti archeologici di rilevanza nazionale individuati anche da Terna.

All’esito della votazione, il presidente della Provincia si è altresì impegnato a incontrare insieme ai sottoscritti, una delegazione del Comune di Guglionesi che attraverso l'istituzione di una commissione ha approfondito la problematica. Crediamo che ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ha il dovere di rendersi parte attiva per salvaguardare il nostro patrimonio ambientale e che solo un lavoro sinergico è spesso risolutivo delle diverse criticità che si possono presentare».