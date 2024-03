«Aria positiva e di speranza per il Convento di Serracapriola»

SERRACAPRIOLA. «È indubbio che ormai a un anno dall'elezione del nuovo Definitorio provinciale dei frati Cappuccini della Provincia monastica di Sant' Angelo e Padre Pio e in particolare del Padre Provinciale frate Francesco Dileo, ci sia un'aria positiva e di speranza per il nostro Convento di Serracapriola».

A parlare è il presidente del Comitato pro convento di Serracapriola, Romeo Velotti

«Oltre al ritorno fondamentale di Gesù eucarestia, della possibilità di pregare comunitariamente, delle varie celebrazioni eucaristiche legate a feste francescane e non solo c'è la possibilità, previa richiesta, di visitare i luoghi in cui padre Pio, Padre Matteo d'Agnone ed altri santi hanno vissuto ed operato.

È doveroso da parte del nostro comitato esprimere un plauso al Padre Provinciale per l'incoraggiamento che offre anche spesso con la sua presenza alla realtà francescana locale.

Certamente non c'è per adesso la possibilità di riavere una famiglia di frati della nostra Provincia che possa prendersi cura del Convento ma forti dell'affermazione di fra Francesco e cioè che non vi sia alcuna intenzione del chiudere il Convento, noi continuiamo a sperare e pregare che qualcosa di bello possa accadere. Ovviamente questo nuovo clima ha rimesso in moto la "macchina del Convento" e cioè tutta quella gente di buona volontà legata al carisma francescano. Dal due luglio scorso ad oggi molteplici sono state le iniziative di ogni genere che sono state realizzate: Ultime la rappresentazione del presepe vivente francescano, in occasione degli 800 anni dal Primo presepe di Greccio e il tradizionale canto di Sant' Antonio abate. Adesso l'attenzione è per la Pasqua.

Ci si sta preparando insieme al Gruppo Agesci 1 e all'Associazione culturale teatrale "Mario Brancacci" di Serracapriola alla Rappresentazione della Passione, Morte e resurrezione di Gesù Cristo. Si vuole riproporre dopo alcuni anni di fermo la Tradizionale Rappresentazione un po' rivista e aggiornata per giungere alla Settimana Santa preparati. Resurrectio.

Così si chiama la Rappresentazione che vedrà come protagonista principale colui che ha chiuso un ciclo di partecipate "via Crucis" del venerdì santo. Sarà forse un Gesù "maturo" quello che inaugurerà la ripresa, speriamo durevole, di Rappresentazioni Sacre tradizionali ma certamente l'emozione e l'immedesimazione nel personaggio elimineranno ogni perplessità umana. Si parliamo di Michele Caccavone che dopo molti anni si cimenterà in questa avventura che per lui è passione e preghiera.

Vi aspettiamo a Serracapriola il 24 marzo, Domenica delle palme, in Piazza Castello alle ore 19».