L'armonia del Molise e Termoli sotterranea in vetrina sul Corriere.it

TERMOLI. «Molise, armonia d'arte e natura: dalla Termoli sotterranea agli agrifogli di Bosco Casale».

È questo il lancio dell'articolo-promo sulla nostra regione, a firma di Luca Bergamini, un foto-reportage in cinque immagini, attraverso cui il giornalista del Corriere.it illustra come innamorarsi dell'armonia del Molise: un ridotto territorio che offre numerose sorprese che vanno dalle foreste alle chiese affacciate sui lidi marini, dai valichi appenninici ai parchi in stile classico.

Si parte proprio col promontorio del borgo antico visto dalla spiaggia di Sant'Antonio, per poi arrivare al "Bosco Casale", dal passo di Vinchiaturo che spacca in due l'Appennino, alla Termoli sotterranea, da Villa de Capoa alle chiese moderne di Campomarino.