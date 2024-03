I "tre giorni del Molise" a Berlino tra i big del turismo internazionale

CAMPOBASSO. Si è chiusa giovedì scorso, 7 marzo, la tre giorni del Molise in esposizione al salone Itb di Berlino, tra i big del turismo internazionale.

«Il bilancio della partecipazione è stato diffuso via sociale dall'assessore regionale alla Cultura Salvatore Micone.

La decisione di portare il Molise, per la prima volta, alla Borsa Internazionale del Turismo a Berlino, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le ricchezze culturali, naturali ed eno-gastronomiche della nostra terra, ha ripagato con grandi risultati.

È stata una straordinaria opportunità per promuovere la bellezza e l'accoglienza della nostra regione a livello internazionale. In tre giorni abbiamo riscosso notevole interesse, c'è stata tanta attenzione da parte degli operatori internazionali nel voler conoscere e scoprire le nostre Eccellenze.

Un ringraziamento va agli operatori molisani che hanno partecipato mettendo in campo una grande professionalità.

Tra i prossimi step, che come Assessorato regionale al Turismo abbiamo fissato in agenda, vi è l'impegno di voler ampliare le prospettive di crescita per il turismo regionale, attraverso azioni ed attività mirate, tra cui l'organizzazione di un press tour con la stampa internazionale per far scoprire l'autenticità e le emozioni di una terra meravigliosa, chiamata Molise».

