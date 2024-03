Lunedì mattina flusso idrico interrotto in diverse vie del centro

TERMOLI. Mattina senz'acqua, a meno che non si provveda a fare scorte, quella di lunedì 11 marzo, dalle 8.30 alle 13 (salvo imprevisti) in pieno centro, per lavori sulla rete idrica. Acea Molise interromperà il flusso idrico (scusandosi per il disagio) in via XXIV Maggio, via Diaz, via Mazzini, via Cavour, via Duca degli Abruzzi (dal civico 29 al 71, e dal 22 al 28), via Amedeo di Savoia, via Sannitica (dal civico 15 al 25 e dal 40 al 54), via Adriatica (dal civico 50 al 64 e dal 29 al 35).