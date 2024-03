Termoli tra i cinque comuni del Molise "Plastic Free" premiati a Milano

Termoli tra i cinque comuni del Molise "Plastic Free" premiati a Milano

TERMOLI. Ad ottenere il premio “Comune Plastic Free”, il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in questa terza edizione sono ben 111 Amministrazioni. I Comuni hanno superato una valutazione basata su 23 punti suddivisi su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. Sette i Comuni che hanno ricevuto il massimo riconoscimento di “tre tartarughe”: Termoli, Ferrara, Borgo Virgilio (Mantova), Legnago (Verona), Mogliano Veneto (Treviso), Tortora (Cosenza) e Bacoli (Napoli).

“In un biennio, siamo passati da 49 a 111 Comuni Plastic Free, segno che l’impegno delle Amministrazioni locali, sostenuto dai nostri volontari e referenti, si diffonde sempre più – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Per il prossimo anno, renderemo la partecipazione dei Comuni più agevole, digitalizzando le procedure. Ma la grande sfida che ci attende è quella dell’internazionalizzazione: varcheremo i confini nazionali con l’obiettivo, nei prossimi anni, di sensibilizzare sino ad un miliardo di persone, a partire dall’Europa”.

Cinque i Comuni Plastic Free del Molise: oltre Termoli, Petacciato, Ururi, Larino (Campobasso); Isernia 2 tartarughe (Isernia).

All’evento, tenuto sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Milano, hanno partecipato diverse autorità: dal sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, che ha ricevuto il riconoscimento per la prima volta, alla vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha affidato i suoi saluti ad un videomessaggio: “Il Governo è impegnato nel contrastare l'inquinamento da plastica con norme, leggi e finanziamenti anche alla ricerca, ma serve uno sforzo collettivo e tutti siamo chiamati a consumare meno, riducendo gli sprechi e recuperando materiali”.

A Milano per ritirare il premio il Presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello

Anche quest’anno c’è il Comune di Termoli tra quelli più virtuosi d’Italia premiati da Plastic Free. La cerimonia di consegna delle ormai famose “tartarughe” di Plastic Free si è tenuta oggi 9

Marzo 2023 a Milano al teatro “Carcano”. A ritirare il premio per conto dell’amministrazione comunale di Termoli era presente il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello.

L’ennesimo attestato alla città di Termoli che dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale, dell’assessorato all’Ambiente e della struttura comunale verso le politiche ambientali.

Un cammino non semplice avviato all’indomani dell’insediamento dell’attuale amministrazione comunale che e’ riuscita a riportare in città la Bandiera Blu e che attraverso il percorso intrapreso con Plastic Free dimostra di voler continuare a lavorare in direzione della sostenibilità ambientale.

“Una grande emozione - ha detto l’avvocato Annibale Ciarniello - veder premiare il nostro comune unitamente ad altri 110 comuni italiani, ancor di più la gioia di essere tra i 7 comuni con maggior punteggio ottenuto... Merito dell'amministrazione ed anche della sensibilità dei termolesi alla problematica ambientale”.

I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri fondamentali:

- lotta contro gli abbandoni illeciti;

- sensibilizzazione del territorio;

- collaborazione con l’associazione Plastic Free;

- gestione dei rifiuti urbani;

- attività virtuose dell’ente.