Cimitero di Termoli: altri defunti da esumare

TERMOLI. Altri dieci cari estinti le cui tombe sono da esumare ed estumulare al cimitero di Termoli, accertato che sono trascorsi i suddetti termini e che, quindi è necessario provvedere di conseguenza alle esumazioni/estumulazioni ordinarie;

«Visto l'elenco dei defunti sotto riportato si propone di procedere essendo trascorsi i termini stabiliti dalla succitata deliberazione commissariale n. 11/2010, all'esumazioni/estumulazioni ordinarie da eseguirsi, con decorrenza immediata, nei Campi individuati con le lettere A1, A2, B2 e B3 del civico cimitero di Termoli, di seguito elencate:

I resti mortali esumati siano ridotti in cassettina da depositare presso l'ossario comunale con spese a carico della ditta Salento Multiservizi Group S.r.l. e comunque a disposizione dei parenti per eventuale diversa collocazione, oppure nel caso di tumulazione in celletta-ossario, comunque da parte dei parenti o congiunti al prezzo di euro 370,63 di cui euro 221,86 per concessione cimiteriale ed euro 148,77 per operazione di tumulazione e cassettina in zinco; ovvero se il processo di mineralizzazione non è completato, siano reinumati in campo con spese a carico della ditta Salento Multiservizi Group S.r.l.;

l'esumazione avverrà mediante rimozione del terreno e materiali aridi; estrazione del feretro ed apertura della bara in legno e della cassa di zinco; valutazione del grado di mineralizzazione dei resti mortali;

i rifiuti derivanti dalle operazioni saranno smaltiti secondo la normativa vigente, con onere a carico della Ditta Salento Multiservizi Group S.r.l.