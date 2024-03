Il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin visiterà la diocesi di Termoli-Larino

TERMOLI. Domenica 5 maggio 2024, Pietro Parolin, Cardinale Segretario di Stato Vaticano, sarà in visita nella diocesi di Termoli-Larino.

Nell'occasione il Cardinale incontrerà il Vescovo e le realtà della Chiesa Diocesana e benedirà, a Termoli, il Centro Pastorale Ecclesia Mater di recente apertura. Nel pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di San Timoteo, presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica, con la quale si concluderà la Peregrinatio della statua della Madonna di Fatima in città.

"Sarà una grande gioia – scrive il Cardinale Parolin – condividere con voi la preghiera e la fraternità cristiana, confermando anche la devozione e l'unità della comunità diocesana con il Santo Padre Francesco".

Con un sentimento di profonda gratitudine il Vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, ringrazia Sua Eminenza per aver accolto l'invito a visitare la Chiesa diocesana in una giornata speciale in cui tutta la comunità, in una dimensione sinodale, accoglierà il Segretario di Sua Santità: "Eminenza, siamo grati e onorati di averLa tra noi per condividere un momento di incontro, comunione e fraternità per la nostra Chiesa diocesana. La Sua presenza è per noi motivo di stima e riconoscenza per il Suo servizio amorevole offerto con impegno, capacità e sensibilità pastorale alla Chiesa universale in piena sinergia con il magistero del Santo Padre Francesco. L'attendiamo con gioia nella nostra diocesi, in comunione di preghiera e nell'affidamento fiducioso alla Vergine Maria".