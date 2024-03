«L'equipe di Ginecologia dell'ospedale San Timoteo mi ha salvato la vita»

LARINO. Lettera firmata di una giovane donna di Larino che nella giornata di sabato, per un’urgenza ginecologica, si è dovuta recare al San Timoteo dove ha trovato un’equipe davvero speciale che le ha salvato la vita.

“Premetto – scrive la giovane donna – che non sono una paziente seguita da un medico-ginecologo che opera presso il presidio ospedaliero di Termoli, ma vorrei raccontare di quanto sia stato importante avere a pochi km dal mio paese un reparto dove ho trovato competenza e ottima assistenza. In primis, voglio ringraziare il dottor Flocco, il dottor Tannous, l’anestesista Migliori, i tecnici di anestesia Marono e Gianfranco, le ferriste Annalisa e Antonella, l’operatore sanitario Riccardo e tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Termoli per la tempestiva disponibilità datami in un sabato pomeriggio di marzo.

È grazie a loro che posso raccontare tutto questo. Nonostante seguita nel vicino nosocomio Abruzzese, proprio a Termoli ho trovato accoglienza e possibilità di eseguire un intervento salvavita con le più moderne tecniche laparoscopiche mini invasive. Grazie di cuore avere a pochi km da casa la possibilità di trovare risposte di eccellenza è un bene per tutte le donne che abitano in questa parte di Molise”.