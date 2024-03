Riconoscimento nazionale Plastic Free, Colaci: «Raggiunto un grande obiettivo»

Day after lun 11 marzo 2024

La premiazione di Termoli all'evento nazionale di Plastic Free a Milano

TERMOLI. L'assessore all'Ambiente Rita Colaci con grande orgoglio commenta il Premio Plastic Free conferito al Comune di Termoli che, quest’anno, risulta tra i cinque comuni più virtuosi d’Italia:

“Si tratta di un grande obiettivo a cui io e tutta la mia struttura abbiamo lavorato con impegno per il raggiungimento di questo importante traguardo a tutela del territorio, della salute dei nostri cittadini e del nostro mare.

Eliminare la plastica deve essere impegno di tutti. Ringrazio con tutto il cuore il Sindaco e tutto l’assessorato all' Ambiente: il dirigente, ingegner Gianfranco Bove, l'ingegner Giancarlo Murazzo e la Rieco Sud che insieme a me, durante l'arco di questi cinque anni della nostra amministrazione comunale, hanno lavorato in maniera instancabile a tutti i nostri progetti a tutela dell'ambiente e del decoro urbano al fine di raggiungere ogni obiettivo possibile.

Ringrazio il Presidente del Consiglio Annibale Ciarniello per avermi sostituita a Milano alla cerimonia di consegna del premio a cui non ho potuto partecipare per motivi familiari, ringrazio Plastic Free e la disponibilità di Maria De Gaetano nostra referente.

Cinque anni di amministrazione in cui abbiamo raggiunto molti obiettivi ed ora siamo in attesa della conferma della Bandiera Blu anche per questo anno”.