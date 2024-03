Presunta apparizione a due degenti, «Ci è sembrato di vedere la Madonna»

TERMOLI. «La gente ha bisogno di credere e di sperare». Con questa frase una delle devote che hanno partecipato al pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes, la scorsa settimana, nel basso Molise, ha fatto emergere quale sia la tensione morale e spirituale di chi si rivolge con preghiera per avere una società meno afflitta da problemi, compresi quelli personali.

Non sappiamo se la straordinaria accoglienza riservata alla Beata Vergine Maria proprio sul nostro territorio possa aver dato adito a qualcosa di mistico, ma sta di fatto che due pazienti ricoverate nel reparto di Medicina interna dell’ospedale San Timoteo di Termoli, la 48enne Gemma e la 64enne Silvana, hanno riferito di aver vissuto una esperienza straordinaria, che noi rendiamo nota col condizionale d’obbligo, ovviamente.

«Non ci sono statue intorno alla nostra stanza in questo reparto, la numero 20, ieri sera ci è sembrato che fosse apparsa la Madonna, circostanza davvero incredibile, che abbiamo cercato di immortalare con uno scatto dello smartphone attraverso il vetro in cui la Beata Vergine sembrava riflessa– ci racconta Gemma – ho chiesto subito conforto su quanto stessi vivendo alla signora Silvana che è ricoverata con me, così come conferme sono venute anche da infermieri del reparto. Se così fosse davvero, sarebbe una grazia straordinaria».