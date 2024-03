Smantellato il presidio "Uniti per l'agricoltura" in piazza Donatori di sangue

Game over

Game over mar 12 marzo 2024

TERMOLI. L'autorizzazione era fino a oggi, martedì 12 marzo, ma dopo l'incontro di ieri mattina con Roberti e Micone, i ragazzi di Termoli, come si sono definiti (seppur provenienti da tutto il basso Molise), hanno smantellato ieri sera il presidio "Uniti per l'Agricoltura", che dallo scorso 6 febbraio era stato insediato in piazza Donatori di Sangue.

Gli agricoltori sono rientrati coi loro trattori presso le rispettive aziende.

Appena conclusa l'ultima riunione svolta presso il Presidio, resta ancora la preoccupazione, ma vince la linea del dialogo con la Regione. Sembra che la parola d'ordine sia quella dell'unità per collaborare con le istituzioni, ma pronti a intervenire ancora più incisivamente se gli accordi e le promesse ricevute in Giunta regionale non venissero rispettate.

Traspare sul volto degli agricoltori ancora preoccupazione ma fa capolino soprattutto la speranza affinché la Regione faccia la sua parte. Ieri sera l'ultimo corteo, in silenzio, e con la soddisfazione di aver rappresentato gli interessi del mondo agricolo del basso Molise. Si torna al lavoro, soprattutto si ritorna alle attività che gli agricoltori amano fare da sempre e cioè coltivare i propri terreni.