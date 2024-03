I baschi blu dei City Angels a confronto coi ragazzi del liceo Jacovitti

City Angels al liceo artistico Jacovitti: intervista al fondatore Mario Furlan

CAMPOMARINO. Sono arrivati da più parti d’Italia e persino dal Canton Ticino in Svizzera, una ventina di volontari dell’Associazione City Angels che qui in basso Molise ha sede a Campomarino.

Angeli arrivati da Roma, Ancona, Varese, Lugano, Chiasso e naturalmente da Campomarino, per parlare di bullismo al Liceo Artistico B. Jacovitti e mostrare tecniche di sicurezza con dimostrazioni pratiche con i ragazzi. A Termoli dopo diversi anni di assenza è arrivato persino il fondatore dell’associazione Mario Furlan.

Nel 1994 si licenzia dalla Mondadori per fondare i City Angels, una associazione, nell'intenzione diversa dalle altre, di volontariato di strada, "multirazziale, multietnica, multireligiosa" di assistenza in situazioni di emergenza ai bisognosi, tossicodipendenti e vittime o potenziali vittime di violenza, svolto tenendo presente un forte senso di civismo, che inizialmente avrà la sede presso fratel Ettore. L'associazione è attiva in Italia e Svizzera, operando prevalentemente in aree a forte disagio sociale e nei pressi delle stazioni ferroviarie delle grandi città, operando anche per una maggior sicurezza dei passeggeri.





Tornato in Molise con piacere per queste lezioni antibullismo ai ragazzi dello Jacovitti, per presenziare agli esami del corso di formazione di nuovi Angeli proprio a Campomarino e per rendere omaggio alla coordinatrice Antonella Gialloreto, una donna davvero da prendere come esempio per la sua rettitudine e operatività. Si è preoccupata del prossimo anche quando la malattia, che l’ha portata via, ha preso il sopravvento.

Antonella, chiamata Antares, era davvero un punto di riferimento per tutti gli angeli di Campomarino e il fondatore Furlan ha davvero perso una collaboratrice insostituibile con la quale si sentiva per telefono quasi tutti i giorni. L’attuale coordinatrice Annamaria, Mulan, continuerà in tutto e per tutto nel nome di Antonella.

