La Fonte di Nallo a Guglionesi: tra degrado e sporcizia

GUGLIONESI. Incivili alla riscossa. Potrebbe iniziare così la segnalazione di Ambiente basso Molise sulle antiche fonti presenti sul territorio guglionesano. Un ritrovo per i tanti turisti che però è lasciato all’abbandono e all’incuria della gente.

Muri, storici, imbrattati da bombolette spray, tra scritte, sporcizia ed erbacce. Un ritrovo, forse, di qualche persona annoiata che si rifugia in un posto alla periferia di Guglionesi, e non contento lo sporca.

«Le antiche fonti sono uno dei simboli culturali e storici di Guglionesi: radici della memoria collettiva, luoghi dove le generazioni più anziane di oggi hanno ancorati i ricordi dell’infanzia- scrive Luigi Lucchese, presidente Ambiente basso Molise- La “fonte del diavolo”, la più antica e bella fonte, si trova in periferia di Guglionesi. La fonte di Nallo questo il vero nome è completa di arricchimenti architettonici e l’acqua vi scorre sempre. É stata costruita circa nel XI secolo, leggenda vuole che in realtà, furono cinque diavoli a costruirla in una notte, da qui il nome “fonte del diavolo”.

Già nel gennaio 2020, insieme ai ragazzi della scuola media di Guglionesi, abbiamo restituito splendore alla fonte ed ancor prima nel 2013, il progetto Dinamo con l’UniMol. Oggi, abbiamo trovato…». Aggiungendo una carrellata di foto in cui si nota lo stato di degrado dell’area.

Galleria fotografica