Studenti e docenti turchi all'istituto "Rivera" di Guglionesi

GUGLIONESI. In questi giorni l'omnicomprensivo Rivera di Guglionesi ospiterà un gruppo di studenti e docenti Turchi provenienti dalla prestigiosa scuola scientifica, il Çigli Fen Lisesi di Izmir. Ad accoglierli la preside Patrizia Ancora che ha ringraziato il gruppo per la loro presenza nella nostra comunità scolastica che consentirà non solo di condividere buone pratiche ed esperienze educative ma anche di creare collaborazione tra le due istituzioni, aprendo così nuove vie per lo scambio di conoscenze, competenze e la crescita reciproca.

“Il vostro impegno è un esempio di visione globale e di volontà di costruire un mondo più interconnesso e solidale. Oggi, più che mai, è importante promuovere la comprensione interculturale e l'apertura alla diversità. Siamo certi che la vostra presenza sarà un'opportunità per arricchire le nostre menti e i nostri cuori con nuove prospettive e amicizie durature” conclude i saluti la dirigente.

Oggi, dopo le presentazioni dei sistemi scolastici, delle due scuole e dei progetti, i ragazzi hanno visitato le bellezze artistiche e architettoniche di Guglionesi e da domani, insieme ai nostri alunni, il gruppo svolgerà attività nelle discipline scientifiche e linguistiche, in aula e nel nuovo laboratorio.

