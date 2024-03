Stare più in salute attraverso un sonno regolare

La "Giornata mondiale del sonno" si celebra a Termoli, l'intervista al dottor Alberto Montano

TERMOLI. Venerdì prossimo, 15 marzo, si celebra la “Giornata Mondiale del Sonno".

Se ne parlerà anche a Termoli, in occasione di un incontro organizzato dal dottor Alberto Montano, ex sindaco e cardiologo Asrem, che attraverso questa intervista che ci ha concesso e il successivo evento, intende sollevare nella comunità il problema della mancanza di qualità nel momento in cui il nostro corpo si dovrebbe rigenerare. Il simposio sarà ospitato nell’auditorium della parrocchia di San Pietro, dal titolo “L’uomo è un genio quando sogna”: viaggio nel sonno e nei sogni, tra scienza medica, arte e cultura. Si affronterà il dogma sul perché abbiamo bisogno di conoscere e curare il nostro sonno.

La relazione scientifica è affidata allo stesso dottor Montano, medico esperto nella diagnosi e terapia dei disturbi del sonno (I nemici del sonno nel buio della notte), ma anche momenti ricreativi o di grande interesse, come quello del giornalista Stefano Zurlo (The lost Dream).

L’evento, realizzato in sinergia con Stefano Leone, che lo declinerà nel “Sogno fonte e soggetti di arte e cultura), interverranno l’attrice Antonella Pacifico e il musicista Domenico Mancino.