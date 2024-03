«Diamo il segnale della crescita del sistema sanitario regionale»

Formazione Asrem: intervista alla direttrice amministrativa Grazia Matarante

TERMOLI. Coordinatori e referenti del comparto sanitario dell'Asrem a confronto coi vertici Asrem e con quelli della Regione Molise, ieri in via Elba a Termoli.





Presenti Giovanni Di Santo, manager dell’Asrem, e la direttrice amministrativa, Grazia Matarante. Ma c’erano anche i livelli politici come il governatore Francesco Roberti e il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante.





“Professioni sanitarie: strategie di management e sviluppo organizzativo tra sicurezza delle cure, mantenimento della documentazione sanitaria e GDPR”: questo il titolo della giornata formativa rivolta ai coordinatori e ai referenti del comparto sanitario dell’Asrem Obiettivo quello di migliorare la ‘Governance’ del sistema, approfondendo temi ed argomenti su organizzazione, economia e tecnologia.

Un corso di formazione che mette in correlazione la sicurezza delle cure e l'obbligo di mantenere i dati sanitari. «Una formazione per dare un po' di strumenti ai coordinatori infermieristici, fondamentale per cominciare ad operare, tenendo conto di quella che è la nuova organizzazione e nel rispetto delle normative- ha dichiarato la direttrice amministrativa Grazia Matarante- la protezione dei dati è un momento importante per gli operatori. La tutela deve essere maggiore, e bisogna avere rispetto del corretto trattamento di questi dati».





Focus anche sulla realizzazione di un sistema di gestione del rischio clinico e sul miglioramento della qualità.

«Una giornata formativa anche sul management- ha spiegato il dottor Massimo Romanelli-e il cor delle professioni sanitarie, per questo è nata la necessità di fare questo corso anche per dare concretezza di quello che vogliamo fare, applicando nuovi modelli organizzativi».

Per il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo "è un momento di formazione importante perché abbiamo la necessità di rispolverare dei concetti importanti che rientrano nella governance clinica. Una prospettiva diversa per poter costruire una sana sanità in Molise."

Momento di aggregazione con il personale sanitario perché la formazione non è mai sufficiente.

«È necessario- ha spiegato il presidente Roberti- mettere a disposizione del personale medico quelli che sono i corsi di formazione continuativi perché daranno loro la possibilità di approcciarsi alle tematiche sanitarie con maggiore consapevolezza e conoscenza. Stiamo lavorando con serietà su tutto questo aspetto. Diamo il segnale all'esterno, di una crescita del sistema sanitario»

