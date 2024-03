La nuova ecopensilina a Portocannone

PORTOCANNONE. Portocannone si rifà il look con una moderna pensilina alla fermata degli autobus in via Garibaldi.

"Segnaliamo oggi l’istallazione di questa bellissima e moderna pensilina nella fermata autobus in via Garibaldi.

Abbiamo sostituito le ormai obsolete pensiline esistenti, con un nuovo modello dotato di pannello solare e possibilità di ricarica per i cellulari, ideato e costruito a pochi chilometri da noi nella zona industriale dalla ditta ECOctrl

La ditta in questione si occupa della costruzione di isole ecologiche intelligenti, elementi di arredo proiettati sull’efficientamento energetico, insomma al passo con i tempi e con la tecnologia.

Grazie a Fausto Di Stefano rappresentante della ECOctrl, per aver fornito gratuitamente questo elemento che oltre ad essere utile sicuramente arricchisce l’aspetto estetico dell’area.

Nei prossimi giorni inseriremo, all’interno, anche gli orari degli autobus in transito per Portocannone, in modo da dare un servizio completo agli utenti". Così il sindaco Francesco Gallo.

