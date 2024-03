Furti a Petacciato: il gruppo "Occhi aperti" incontra le Forze dell'Ordine

PETACCIATO. Ieri sera, si è tenuta a Petacciato una riunione presenziata dal maggiore Alessandro Vergine di Termoli, il comandante della stazione di Petacciato, maresciallo Antonio Tota e il sindaco reggente Antonio Di Pardo, con i ragazzi che del gruppo Occhi aperti, gruppo auto costituitosi per fronteggiare i ladri nella cittadina, al fine di sugellare una sinergia tra forze dell'ordine e la collettività.

L'intento del gruppo è di vigilare e controllare il territorio insieme a tutta la collettività, nel rispetto dei ruoli tenendo conto della consapevolezza che il prezioso intervento dei ragazzi è quello di fornire le segnalazioni alle Forze dell'ordine.

Un confronto proficuo proprio perché il maggiore Vergine e il maresciallo Tota hanno potuto dare regola e organizzazione al gruppo. per fronteggiare al meglio l'ondata di furti che si stanno verificando in paese che tra l'altro risultano essere in calo rispetto allo stesso periodo del 2023.