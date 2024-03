Revisore eccellente, nuovo riconoscimento per Donato Toma

CAMPOBASSO. Riconoscimento professionale di prestigio per l'ex presidente della Regione Molise Donato Toma che è stato ufficialmente accreditato Partner 24 Ore quale particolare expertise nell'ambito aziendalistico.

Commercialista dal gennaio 1988, Toma entra nel network di professionisti che mettono a disposizione le proprie competenze certificate da un rigoroso processo di attestazione del possesso di particolari requisiti. Con il suo affermato Studio professionale, guadagna dunque lo status di erogatore di servizi di eccellente qualità. Una sorta di 'stella' guadagnata sul campo per l'ottimo servizio reso nel tempo a favore delle imprese in materia di 'revisione'. L'attestato di expertise è stato conferito all'ex governatore il 1° marzo nella categoria 'Commercialisti e revisori legali'. "E' un risultato importante per tutti noi che lavoriamo da anni allo Studio professionale - commenta Toma - Ringrazio chi ha quotidianamente contribuito al raggiungimento dei tanti risultati ottenuti attraverso un'attività di grande impegno che oggi, in materia di revisione alle imprese, vale anche l'attestato Partner 24 Ore".

Un nuovo riconoscimento per Toma, questa volta sul piano professionale, dopo la designazione (dicembre 2023) con Decreto del Presidente della Repubblica, su parere della Conferenza unificata, tra i quattro componenti del collegio di indirizzo e controllo dell’Aran, l’organismo tecnico

che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Un mese prima l'ex governatore era stato nominato anche presidente del collegio sindacale di Infratel, la “in house” del ministero delle imprese impegnata in interventi di infrastrutturazione del Paese per il superamento del digital divide e l’abilitazione alla diffusione di servizi di connettività avanzati.