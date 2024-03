A scuola con la Guardia Costiera

TERMOLI. Mercoledì 13 marzo la Capitaneria di Porto di Termoli ha ospitato i giovani alunni delle classi 2ªA e 2ªB della Scuola Primaria di Via Maratona. La visita didattica è stata organizzata nell’ambito degli eventi per la celebrazione, il giorno 11 aprile, della Giornata del mare e della cultura marinara che, introdotta nel 2019 dall’art. 52 del Codice della nautica da diporto, ha quale scopo quello di sensibilizzare i giovani alla cultura del mare, inteso come risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

I ragazzi, accolti dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Sergio Mostacci, hanno visitato la sede della Capitaneria di Porto, la Sala Operativa e gli ormeggi delle motovedette della Guardia Costiera dislocate presso il porto di Termoli.

Nel corso della visita sono stati inoltre proiettati video istituzionali della Guardia Costiera e si è parlato dell’importanza di tutelare il mare e le sue risorse biologiche, nonché dell’impegno di tutto il personale della Guardia Costiera nel salvaguardare l’ambiente marino. I giovani studenti hanno manifestato interesse e partecipazione, dimostrando ancora una volta l’importanza dell’educazione ambientale rivolta ai più piccoli.