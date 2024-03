Italo in transito a Termoli, ma solo una missione "tecnica"

TERMOLI. Un convoglio ferroviario "Italo" in transito alla stazione di Termoli, ma senza passeggeri.

Non è l'inaugurazione di una nuova linea e tanto meno sono prove tecniche di futuri tragitti, ma uno scalo tecnico, che ha visto il treno che fa concorrenza a Trenitalia percorrere l'Adriatica per andare a recuperare un altro convoglio fermo a causa di una frana in provincia di Caserta, che ha limitato ieri il collegamento tra Bari e Torino via Napoli.