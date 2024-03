Dodici nuovi "Angeli della strada", al traguardo la formazione dei volontari

TERMOLI. Il tempo di terminare l’incontro al liceo artistico Jacovitti di Termoli, i volontari dell’associazione City Angels hanno avuto una vera e propria full immersion formativa, nel pomeriggio di sabato 9 marzo e nella mattina della domenica successiva. Ospiti presso la sala convegni della ditta Ecocontrol, in forma gratuita. Gli Angeli ausiliari sostengono dopo due giornate di preparazione, un esame finale davanti ad una commissione esaminatrice, presieduta dal fondatore Mario Furlan, gli istruttori e i coordinatori presenti.

Hanno sostenuto gli esami 7 volontari della sezione di Campomarino, 3 della sezione di Roma, 1 della sezione di Ancona e 1 della sezione di Lugano.

Ogni volontario ausiliario era accompagnato dal suo coordinatore o responsabile operativo e da altri Angeli semplici.

Un forte momento di crescita per chi si approccia per la prima volta a questo evento, un momento di approfondimento per chi è in associazione da molto tempo.

«La nostra full immersion, organizzata fino all’ultima settimana insieme alla vicecoordinatrice Antonella Gialloreto che ci ha lasciato il 4 marzo a causa di una grave malattia, è stata interamente dedicata a lei – ha rimarcato la coordinatrice Annamaria Petruccelli - gli Angeli di tutta Italia sono venuti a porgerci il loro abbraccio consolatore che noi abbiamo apprezzato tantissimo. Gli esami e la consegna degli attestati si sono svolti a Palazzo Norante, ringraziamo per la disponibilità l’amministrazione tutta e l’Istituto Cultura. Durante la consegna degli attestati abbiamo invitato i familiari di Antonella e suo figlio Nicholas che ci ha onorato della sua presenza, permettendoci di consegnare una targa di onore al merito del senso civico che Antonella ha dimostrato in tutti questi anni.

Alla premiazione erano presenti il sindaco Silvestri, l’assessore Panarese, il comandante della polizia locale Di Lena, la rappresentanza dell’Arma col vice brigadiere Alessio Maggio Alessio e il carabiniere Giovanni Battista.

Durante la cerimonia sono stati consegnati il premio Nobiltà d’animo ai cittadini che mostrano la volontà di aiutarci nella nostra missione, ognuno per le sue possibilità, ringraziamo Antonietta Del Priore e Fausto Di Stefano che erano presenti alla consegna inaspettata. Un ringraziamento va a tutte le sezioni che ci hanno raggiunto nonostante la forte distanza geografica, il nostro fondatore, gli istruttori e tutti gli angeli che hanno partecipato, dando il benvenuto ai nuovi Angeli laureti».

Galleria fotografica