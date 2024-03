"La parità di genere tra codice rosso e casi processuali" al Boccardi-Tiberio

TERMOLI. "La parità di genere tra codice rosso e casi processuali". La Casa dei Diritti ha promosso un nuovo incontro avente ad oggetto un tema molto importante e sentito dai giovani: la parità di genere.

L’associazione che da sempre si impegna per la formazione dei ragazzi, ritiene fondamentale affrontare questa annosa e spinosa tematica in ogni momento dell’anno, non solo il 25 novembre, in occasione della ormai celebre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, realizzando, così, con interlocutori privilegiati quali le scuole, un vero e proprio “cammino di sensibilizzazione” rivolto ai più giovani nella convinzione che il seme del necessario cambiamento debba essere piantato proprio in loro, nei ragazzi.

L’incontro si svolgerà domani, venerdì 15 marzo 2024, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala Vittoria dell’Istituto “Boccardi-Tiberio” di Termoli e si comporrà di diversi interventi aventi come obiettivo quello di evidenziare i diversi aspetti sottesi alla tematica in oggetto.

Dopo i saluti iniziali del presidente della Casa Dei Diritti, Laura Venittelli, interverrà, in prima battuta, Valeria Cacchione, vicepresidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Larino che spiegherà agli studenti il significato di “parità di genere”, di "violenza di genere" e le varie “forme” in cui, quest'ultima, può manifestarsi, oltre alle novità introdotte dalla legge n. 69/2019, meglio conosciuta come “Codice Rosso”.

Subito dopo, Elvira Antonelli, Procuratrice della Repubblica di Larino, parlerà di casi concreti e realmente accaduti, di cui, nello svolgimento della sua attività professionale, si è occupata in prima persona.

«La nostra missione è quella di gettare le basi di un mondo in cui parlare della violenza di genere non vorrà dire soltanto rappresentare o ricordare eventi negativi o drammatici ma anche, per il tramite del risvolto positivo della tematica rappresentato dalla "parità di genere", informare i giovani e sensibilizzarli rispetto ad un tema che, ormai da tempo, rappresenta un vero allarme sociale».